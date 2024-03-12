В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки

В ночь на 25 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 43-летней кассира об ограблении продуктового магазина на проспекте Науки.

Трое неизвестных похитили товар на 14 331 рубль и скрылись.

Вчера, 11 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 17 по улице Комсомола по подозрению в совершении данного преступления задержали троих 17-летних молодых людей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Всех троих поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.