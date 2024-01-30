В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на прохожего

Накануне вечером, 29 января 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информацияо нападении на прохожего возле дома 23 по улице Мира.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили 26-летнего мужчину, который пояснил, что на него напали несколько неизвестных, избили и отобрали сумку с документами, мобильным телефоном и 7 000 рублями.

Сегодня ночью, 30 января около 00 часов 15 минут возле дома 6 в Александровском парке, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские по подозрению в нападении задержали четверых мужчин, 22, 26 и 27 лет.

Задержанныз доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. По заявлению потерпевшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.