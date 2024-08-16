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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника под Вантовым мостом

В петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника под Вантовым мостом

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала мигранта, подозреваемого в смертельном ранении соотечественника

Ранее «Питерец.ру» сообщал, что 13 августа 2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским поступило сообщение от женщины о том, что под Вантовым мостом на Октябрьской набережной между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников из пистолета выстрелил в оппонента и скрылся.
Потерпевшего, 43-летнего гражданин одного из государств Южного Кавказа, с ранением бедра доставили в больницу, где впоследствии скончался от острой кровопотери.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
вчера вечером, 15 августа 2024 года около 17 часов 15 минут сотрудники уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Всеволожска возле дома 13 по проспекту Косыгина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 40-летнего соотечественника погибшего.
У задержанного изъяли пистолет со следами коррозии, который направили для проведения экспертизы.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство огнестрельное ранение
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