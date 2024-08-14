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Питерец.ру » Происшествия » В Новосаратовке застрелили гражданина Азербайджана

В Новосаратовке застрелили гражданина Азербайджана

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти принимают меры к задержанию стрелка из деревни Новосаратовка

Накануне днем, 13 августа 2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 34-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что под Вантовым мостом на Октябрьской набережной знакомый выстрелил в ее брата.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в деревне Новосаратовка, в 50 метрах от дома 5 по Полевой улице Свердловского городского поселения малознакомый пострадавшего во время встречи, в ходе внезапно возникшей ссоры, произвел выстрел из пистолета в сторону 43-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, после чего с места происшествия скрылся.
Позднее к полицейским поступила телефонограмма из медучреждения о том, что раненый скончался.
Полицейские принимают необходимые меры к розыску и задержанию стрелка.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район огнестрельное ранение
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