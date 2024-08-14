В Новосаратовке застрелили гражданина Азербайджана

Накануне днем, 13 августа 2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 34-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что под Вантовым мостом на Октябрьской набережной знакомый выстрелил в ее брата.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в деревне Новосаратовка, в 50 метрах от дома 5 по Полевой улице Свердловского городского поселения малознакомый пострадавшего во время встречи, в ходе внезапно возникшей ссоры, произвел выстрел из пистолета в сторону 43-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, после чего с места происшествия скрылся.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из медучреждения о том, что раненый скончался.

Полицейские принимают необходимые меры к розыску и задержанию стрелка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.