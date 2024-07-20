В Ленобласти задержали мигранта зарезавшего соотечественника

Накануне утром, 19 июля 2024 года около 09 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация со станции "Скорой помощи" о том, что в районе деревни Пулково в автобусе «YUTONG ZK6122H9», который двигался навстречу вызванной "Скорой помощи", зафиксирована смерть иностранного гражданина, наступившая от ножевого ранения.

Иные обстоятельства происшествия и личность погибшего на тот момент не были известны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 32-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, с проникающим ножевым ранением в область сердца.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на территории вахтового жилого городка деревни Большое Куземкино по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего соотечественника погибшего. Задержанного подозревают в том, что во время внезапно возникшего конфликта на фоне личных неприязненных отношений он нанес один удар в область сердца своему оппоненту.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.