В центре Петербурга задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте

Вечером 10 августа 2024 года, около 20 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 26-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что в этот день возле дома 14 по Загородному проспекту неизвестный попросил у него мобильный телефон и осуществил перевод на сумму 1 000 рублей, после чего, под угрозой перцового баллончика, отобрал у него еще 5 000 рублей.

Общая сумма материального ущерба 6 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).

12 августа 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 11-13 по Боровой улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 32-летнего жителя Северо-Кавказского региона, ранее уже судимого за аналогичные преступления.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.