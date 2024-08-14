В Пикалево задержали подозреваемый в грабеже

Поздним вечером 12 августа 2024 года, около 22 часов 55 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от 40-летнего разнорабочего, который заявил о том, что около 22 часов 00 минут возле дома 21 по Советской улице в городе Пикалево неизвестный нанёс ему несколько ударов, после чего похитил 5 000 рублей и велосипед «ROCK MACHINE».

Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 13 августа 2024 года около 10 часов 00 минут сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления в квартире дома 13 5 микрорайона Пикалево задержали 40-летнего местного жителя.

Похищенное имущество изъяли.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.