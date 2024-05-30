В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице

28 мая 2024 года около 13 часов 15 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 64-летнего мужчины о том, что 16 мая около 02 часов 00 минут на скамейке в сквере возле дома 66 по Железноводской улице на него напали, избили и отобрали мобильный телефон, на счете которого было 4 тысячи рублей.

Общая сумма ущерба составила 11 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж)

Вчера, 29 мая 2024 года около 11 часов 20 минут возле дома 39 по улице Кораблестроителей в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 32-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.