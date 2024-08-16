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Питерец.ру » Происшествия » На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»

На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель

Накануне поздним вечером, 15 августа 2024 года около 23 часов 35 минут возле дома 15 по Пироговкой набережной, в выборгском районе Петербурга 25-летний водитель автомобиля «КИА», при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением 26-летнего мужчины. От удара водитель корейской иномарки потерял управление, его автомобиль врезался в мачту городского освещения. В результате дорожного происшествия водитель «КИА» погиб на месте.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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