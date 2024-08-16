На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»

Накануне поздним вечером, 15 августа 2024 года около 23 часов 35 минут возле дома 15 по Пироговкой набережной, в выборгском районе Петербурга 25-летний водитель автомобиля «КИА», при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением 26-летнего мужчины. От удара водитель корейской иномарки потерял управление, его автомобиль врезался в мачту городского освещения. В результате дорожного происшествия водитель «КИА» погиб на месте.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.