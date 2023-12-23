В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком

Накануне вечером, 22 декабря 2023 года около 16 часов 40 минут, возле дома 4 по Горскому шоссе 37-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Хонгян», совершил наезд по касательной на стоящий с левым поворотом грузовой автомобиль «Форд» под управлением 38-летнего водителя, с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновением с встречным автомобилем «Фольксваген Тигуан», под управлением 47-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксваген Тигуан» скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.