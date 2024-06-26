Накануне вечером, 25 июня 2024 года около 18 часов 50 минут на 157-ом километре трассы «Санкт-Петербург - Псков», в Лужском районе Ленинградской области 36-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом «Fh-truck» под управление 29-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе
Накануне вечером, 25 июня 2024 года около 18 часов 50 минут на 157-ом километре трассы «Санкт-Петербург - Псков», в Лужском районе Ленинградской области 36-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом «Fh-truck» под управление 29-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
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