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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»

В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти 

Накануне вечером, 25 февраля 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 7-м километре дороги «Песочно - Киссолово». 

Полицейские установили, что 58-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Опель Астра»  под управлением 46-летней женщины. 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лада Ларгус» погиб на месте. Женщина-водитель «Опель Астра» не пострадала. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали происшествия.                                                                                                                                            

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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