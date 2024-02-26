В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»

Накануне вечером, 25 февраля 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 7-м километре дороги «Песочно - Киссолово».

Полицейские установили, что 58-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Опель Астра» под управлением 46-летней женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лада Ларгус» погиб на месте. Женщина-водитель «Опель Астра» не пострадала.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали происшествия.