В Ленобалсти водитель «Газели» погиб в ДТП с фурой

Сегодня утром, 28 июня 2024 года около 08 часов 25 минут на 625-ом километре автодороги М -10, в Тосненском районе Ленинградской области автомобиль «Газель» под управлением неустановленного мужчины, на вид 45 лет, совершил наезд на остановившийся у светофора грузовой автомобиль «Скания» под управлением 45- летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель «Газели» погиб на месте.

По факту ДТП сотрудники полиции поводят проверку, устанавливаются все детали произошедшего.