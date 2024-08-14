В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист

Сегодня, 14 августа 2024 года около 9 часов 00 минут возле дома 1 по Казанской улице, в Центральном районе Петербурга 40-летний водитель «Мерседеса», совершая разворот, столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 25-летнего молодого человека.

В результата дорожного происшествия байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Травму плеча получила также находившаяся в салоне «Мерседеса» 14-летняя девушка.

Несовершеннолетнюю госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.