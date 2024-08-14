Сегодня, 14 августа 2024 года около 9 часов 00 минут возле дома 1 по Казанской улице, в Центральном районе Петербурга 40-летний водитель «Мерседеса», совершая разворот, столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 25-летнего молодого человека.
В результата дорожного происшествия байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Травму плеча получила также находившаяся в салоне «Мерседеса» 14-летняя девушка.
Несовершеннолетнюю госпитализировали.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в центре города, в котором тяжело пострадал байкер
Сегодня, 14 августа 2024 года около 9 часов 00 минут возле дома 1 по Казанской улице, в Центральном районе Петербурга 40-летний водитель «Мерседеса», совершая разворот, столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 25-летнего молодого человека.
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