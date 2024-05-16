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Питерец.ру » Происшествия » На Крестовском острове в ДТП пострадал мотоциклист

На Крестовском острове в ДТП пострадал мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с байкером на Вязовой улице

Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 19 часов 40 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о ДТП с мотоциклистом на Вязовой улице.
Прибывшие на месте происшествия сотрудники полиции установили, что 57-летний мужчина, управляя автомобилем "Ситроен С4", двигаясь от Крестовского проспекта по Петроградской улице, при повороте налево на Вязовую улицу столкнулся с мотоциклом "БМВ" под управлением 36-летнего мотоциклиста.
В результате байкер получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район ДТП мотоциклы
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