На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист

Накануне днем, 30 июля 2024 года около 13 часов 245 минут, возле дома 15 по Караевской улице, в Невском районе Петербурга автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего водителя выехал с прилегающей территории, не предоставив преимущество движущемуся во встречном направлении мотоциклу "Racer" под управлением 45-летнего мужчины, и совершил с ним столкновение.

В результате дорожного происшествия байкера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.