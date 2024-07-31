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Питерец.ру » Происшествия » На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист

На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП на Караевской улице, в котором пострадал байкер

Накануне днем, 30 июля 2024 года около 13 часов 245 минут, возле дома 15 по Караевской улице, в Невском районе Петербурга автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего водителя выехал с прилегающей территории, не предоставив преимущество движущемуся во встречном направлении мотоциклу "Racer" под управлением 45-летнего мужчины, и совершил с ним столкновение.
В результате дорожного происшествия байкера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП мотоциклы
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