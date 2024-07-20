В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»

Вчера днем, 19 июля2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 74 по Свердловской набережной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 24-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по Малоохтинской набережной в сторону Комаровского проспекта, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Мерседес С-180» под управлением 32-летнего водиеля, и столкнулся с ним.

В результате дорожного происшествия травмы получил 2-летний пассажир, находившийся в салоне «Мерседеса».

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.