Вчера днем, 19 июля2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 74 по Свердловской набережной.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 24-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по Малоохтинской набережной в сторону Комаровского проспекта, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Мерседес С-180» под управлением 32-летнего водиеля, и столкнулся с ним.
В результате дорожного происшествия травмы получил 2-летний пассажир, находившийся в салоне «Мерседеса».
Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Свердловской набережной, с пострадавшим 2-летним пассажиром
Вчера днем, 19 июля2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 74 по Свердловской набережной.
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