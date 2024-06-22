В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с фурой

Накануне вечером, 21 июня 2024 года около 18 часов на 2-ом километре трассы «Старополье-Осьмино»,

в Сланцевском районе Ленинграсдкой области вне населенного пункта, 36-летний байкер, управляя мотоциклом «Ирбис» без мотошлема и мотоэкипировки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Исузу» с прицепом, под управлением 47-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия мотоциклист скончался на месте происшествия, его 42-летний пассажир, находившийся на байке также без шлема и мотоэкипировки, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.