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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»

В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП на Пяти Углах в Петербурге

Сегодня вечером, 6 февраля 2024 года около 18 часов 10 минут к полицейским поступила информация о ДТП  возле дома 18 по Загородному проспекту «Пять углов».
Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что произошло столкновение два легковых автомобиля, «Сузуки» и «Мерседес», в результате которого была сбита женщина, находившаяся на тротуаре. Пострадавшей на вид 30 лет, её в тяжелом состоянии  госпитализировали. Личность женщины устанавливается.
Водитель «Мерседеса», 40-летний мужчина, получил травмы средней тяжести и также госпитализирован.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Источник: ГУ МВД
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