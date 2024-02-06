В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»

Сегодня вечером, 6 февраля 2024 года около 18 часов 10 минут к полицейским поступила информация о ДТП возле дома 18 по Загородному проспекту «Пять углов».

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что произошло столкновение два легковых автомобиля, «Сузуки» и «Мерседес», в результате которого была сбита женщина, находившаяся на тротуаре. Пострадавшей на вид 30 лет, её в тяжелом состоянии госпитализировали. Личность женщины устанавливается.

Водитель «Мерседеса», 40-летний мужчина, получил травмы средней тяжести и также госпитализирован.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.