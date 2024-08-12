В Пикалево задержали подростка, подозреваемого в грабеже

Вчера, 11 августа 2024 года к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратился 19-летний житель дома 4 по улице Павлова города Бокситогорск. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что накануне вечером возле дома 15 по улице Горняков в городе Пикалево неизвестный избил его и отобрал 2 000 рублей и электронную сигарету.

В этот же день днем, около 15 часов 00 минут возле дома 13 по Заводской улице в городе Пикалево, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 13-летнего ученика 7 класса местной школы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).