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Питерец.ру » Происшествия » В Пикалево задержали подростка, подозреваемого в грабеже

В Пикалево задержали подростка, подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Бокситогорского района Ленобласти задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в грабеже

Вчера, 11 августа 2024 года к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратился 19-летний житель дома 4 по улице Павлова города Бокситогорск. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что накануне вечером возле дома 15 по улице Горняков в городе Пикалево неизвестный избил его и отобрал 2 000 рублей и электронную сигарету.
В этот же день днем, около 15 часов 00 минут возле дома 13 по Заводской улице в городе Пикалево, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 13-летнего ученика 7 класса местной школы.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район грабеж
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