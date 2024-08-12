В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже

Вчера, 11 августа 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 46-летнего жителя дома 4 по Манчестерской улице о том, что накануне, 10 августа, в промежутке между 13:00 и 16:00, он, находясь в гостях у знакомого в квартире дома 24 по Гончарной улице, подвергся избиению, после чего у него отобрали мобильный телефон стоимостью 7 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).

Около 00 часов 20 минут возле дома 24 по Гончарной улице, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 38-летнего жителя Владимирской области.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.