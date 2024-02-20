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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте задержан подозреваемый в грабеже

В Кронштадте задержан подозреваемый в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в Кронштадте

Утром минувшего воскресенья, 18 февраля 2024 года около 11 часов 25 минут к полицейским Кронштадта поступило сообщение от 35-летнего местного жителя. мужчина сообщил полицейским, что около 04 часов 40 минут возле дома 6-8 по Большевистской улице в Кронштадте неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него мобильный телефон «Redmi 9А» и с места происшествия скрылся.
Потерпевший оценил материальный ущерб в 7 тысяч рублей.
В этот же день вечером,  около 21 часа 00 минут в Кронштадте, возле дома 5 по улице Гусева, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 36-летнего слесаря Кронштадтского морского завода.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район Кронштадт грабеж
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