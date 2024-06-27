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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в квартирном грабеже

В Петербурге поймали подозреваемого в квартирном грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Московского района Петербурга задержали подозреваемого в квартирном грабеже

Ранним утром, 31 марта 2024 года около 04 часов 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от жителя одной из квартир дома 58 по Кузнецовской улице, который рассказал о том, что из соседней квартиры слышны крики о помощи, и о том, что жильцов ограбили и избили.
В этот же день к полицейским обратился 18-летний молодой человек с сообщение о том, что в арендуемую им квартиру вошел неизвестный, избил его и его друга и отобрал у обоих 4 мобильных телефона iPhone, часы Casio, стоимостью 118 000 рублей, и наушники стоимостью 130 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Вчера, 26 июня 2024 года около 09 часов 15 минут возле дома 21 по проспекту Космонавтов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 20-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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