Накануне ночью, 28 июля 2024 года около 01 часа 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 69 по Новоизмайловскому проспекту, на детской площадке, была стрельба и лежит мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на детской площадке возле дома, в результате внезапно возникшей ссоры на фоне совместного распития спиртных напитков, 43-летний неработающий местный житель выстрелил из своего аэрозольного устройства «Премьер-4», в сторону собутыльника.
Пострадавший после оказания медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи с места происшествия скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Московском районе мужчина выстрелил из аэрозольного устройства в собутыльника
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Московского района задержали обстрелявшего сотрапезника на детской площадке
Накануне ночью, 28 июля 2024 года около 01 часа 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 69 по Новоизмайловскому проспекту, на детской площадке, была стрельба и лежит мужчина.
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