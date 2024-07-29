В Московском районе мужчина выстрелил из аэрозольного устройства в собутыльника

Накануне ночью, 28 июля 2024 года около 01 часа 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 69 по Новоизмайловскому проспекту, на детской площадке, была стрельба и лежит мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на детской площадке возле дома, в результате внезапно возникшей ссоры на фоне совместного распития спиртных напитков, 43-летний неработающий местный житель выстрелил из своего аэрозольного устройства «Премьер-4», в сторону собутыльника.

Пострадавший после оказания медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи с места происшествия скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.