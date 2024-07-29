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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа

В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа

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54
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Полицейские Красносельского района Петербурга задержали стрелка с Жемчужного пляжа

Сегодня ночью, 29 июля 2024 года около 00 часов 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что на Жемчужном пляже неизвестные бьют девушку, а также была слышна стрельба.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 38-летнего неработающего местного жителя, которого подозревают в том, что в результате внезапно возникшей ссоры между двумя компаниями на почве распития спиртных напитков, выстрелил из своего пневматического пистолета в воздух и нанес телесные повреждения неизвестной девушке.
Стрелка доставили в отдел полиции.
Девушка за медицинской помощью не обращалась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба пневматика телесные повреждения
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