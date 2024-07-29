В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа

Сегодня ночью, 29 июля 2024 года около 00 часов 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что на Жемчужном пляже неизвестные бьют девушку, а также была слышна стрельба.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 38-летнего неработающего местного жителя, которого подозревают в том, что в результате внезапно возникшей ссоры между двумя компаниями на почве распития спиртных напитков, выстрелил из своего пневматического пистолета в воздух и нанес телесные повреждения неизвестной девушке.

Стрелка доставили в отдел полиции.

Девушка за медицинской помощью не обращалась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.