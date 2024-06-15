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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте задержали разбойника на велосипеде

В Кронштадте задержали разбойника на велосипеде

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Кронштадта задержан подозреваемый в велоразбое

Сегодня ночью, 15 июня 2024 года около 00 часов 20 минут к полицейским Кронштадтского района Петербурга обратился 53-летний петербуржец. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что на Якорной площади в городе Кронштадт за ним погнался мужчина на велосипеде с газовым пистолетом и отнял телефон.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 00 часов 10 минут возле дома 5 по Якорной площади в результате внезапно возникшего конфликта 46-летний местный житель выстрелил из своего аэрозольного устройства в сторону своего оппонента и забрал выпавший из его кармана мобильный телефон.
Стрелявшего поймали и доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район разбойное нападение
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