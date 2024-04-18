На Новоизмайловском проспекте подросток выстрелил в мужчину из аэрозольного пистолета

Накануне днем, 17 апреля 2024 года около 15 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что около 11 часов 10 минут к ним с ушибом и небольшим химическим ожогом лица обратился 34-летний мужчина. Врачам он рассказал, что травмы получил в ходе конфликта возле парадной дома 3 по Новоизмайловскому проспекту: неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

В этот же день с явкой с повинной по поводу произошедшего конфликта пришел и оппонент пострадавшего, 17-летний ранее судимый житель города Красное Село, ученик 9 класса одной из школ Ломоносовского района.

Подросток признался, что в результате ссоры с мужчиной выстрелил 3 раза в него из аэрозольного пистолета.

Материалы проверки передали в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Аэрозольный пистолет изъяли.

Пострадавшего после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.