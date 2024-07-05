На проспекте Энгельса у торгового центра в 20-летнего парня выстрелили из аэрозольного пистолета

Накануне ночью, 4 июля 2024 года около 00 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на остановке возле торгового центра у дома 120 по проспекту Энгельса в молодого человека выстрелили из газового пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к 20-летнему молодому человеку подошли двое неизвестных, один из которых выстрелил в него из аэрозольного пистолета.

На месте происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 16-летнего участника конфликта, который признался, что его знакомый выстрелил из аэрозольного пистолета в потерпевшего, после чего убежал.

Подростка опросили и передали родителям.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Приняты меры к установлению и задержанию стрелка.