На проспекте Художников мужчине выстрелили в лицо из пневматического пистолета

Накануне поздним вечером, 20 июля 2024 года около 23 часов 55 минут к полицейским Выборгского района города Петербурга поступила информация от жительницы дома 20 по проспекту Художников о том, что во дворе дома неизвестный выстрелил в ее мужа из пневматического пистолета.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции во дворе дом задержали 43 - летнего подозреваемого.

Предварительно установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртного подозреваемый произвел выстрел в лицо оппоненту, после чего убрал пистолет в свой автомобиль "Хендай Солярис".

Пострадавшего госпитализировали с травмами лица, в состоянии средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.