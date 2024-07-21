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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Художников мужчине выстрелили в лицо из пневматического пистолета

На проспекте Художников мужчине выстрелили в лицо из пневматического пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелявшего в своего оппонента в Выборгском районе Петербурга

Накануне поздним вечером, 20 июля 2024 года около 23 часов 55 минут к полицейским Выборгского района города Петербурга поступила информация от  жительницы дома 20 по проспекту Художников о том, что во дворе дома неизвестный выстрелил в ее мужа из пневматического пистолета.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции во дворе дом задержали 43 - летнего подозреваемого.

Предварительно установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртного подозреваемый произвел выстрел в лицо  оппоненту, после чего убрал пистолет в свой автомобиль "Хендай Солярис". 

Пострадавшего госпитализировали с травмами лица,  в состоянии средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба
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