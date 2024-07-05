В Колпино дорожный конфликт завершился стрельбой из газового пистолета

Накануне днем, 4 июля 2024 года около 13 часов 35 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что в городе Колпино, у дома 19 по проспекту Ленина, в ходе конфликта один водитель выстрелил в другого из газового пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 17 по проспекту Ленина по горячим следам задержали 22-летнего кладовщика, который в ходе дорожного конфликта из аэрозольного устройства «Оберег» выстрелил в лицо 53-летнему водителю-экспедитору из города Мурино.

Пострадавшего, после оказания медицинской помощи, отправили на амбулаторное лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ