В Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека

Сегодня вечером, 10 июня 2024 года около 17 часов 50 минут на 2-3 километре объездной трассы "Ополье-Нарва", в Кингисеппском районе Ленинградской области водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Каравелла».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек.

Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте. Вторая погибшая - 35-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген Каравелла".

Троих детей - госпитализировали, двое - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Одному из пострадавших оказываются реанимационные действия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.