ента новостей

23:20
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека
23:10
В массовом ДТП на КАД пострадал пассажир «Лады»
22:38
Фестиваль пляжного волейбола «Комус Fest» соберет спортсменов со всей России в Санкт-Петербурге
21:11
Война с анонимностью: депутат предложил вывести пользователей соцсетей из «тени»
16:48
Посылки для бойцов, книги для школ и библиотек Мариуполя: очередная партия помощи отправилась на Донбасс из Приморского района Петербурга
16:19
В центре Петербурга задержали «героя» видеоролика, ударившего девушку-подростка
16:06
В Петербурге поймали злоумышленника, напавшего на предпринимателя с молотком в парадной дома на Ленинском проспекте
15:41
В Петроградском районе пенсионерка отдала мошенникам 23,7 млн рублей
15:28
В Приморском районе поймали распространителя наркотиков
15:14
В Невском районе заступившегося за женщину подростка ранили ножом
14:51
В Петербурге правоохранители задержали ряженого «коллегу»
10:04
В СПб появился обновленный Volkswagen Teramont
09:34
350 тыс. пенсионеров СПб рады новому закону
00:38
Сборная Испании стала первым финалистом Евро – 2024, победив в полуфинале Францию со счётом 2:1
23:28
Дублевич и Морган покинули баскетбольный «Зенит», а Папаяннис в Санкт-Петербург не приедет
17:22
Спартаковец Александр Соболев почти перешёл в «Зенит»: отступные за форварда могут составить 12 млн евро
14:52
В Невском районе трамвай сбил пенсионерку
11:37
В Петербурге поймали поджигателя автомобиля на проспектк Культуры
11:13
Пенсионерка с Васильевского острова перевела мошенникам более 12 млн рублей
10:56
Минцифры и ФАС проведут мониторинг цен на отечественное ПО
10:35
В Красносельском районе домушник похитил из квартиры собаку породы чихуахуа
09:47
Засыпай до часа ночи!
09:10
«Умных» камер в СПб станет больше
17:20
Выставка турецкого фотохудожника Али Алишира «В движении»
17:11
Ерохин стал автором единственного мяча в товарищеском матче «Зенита» и «Ленинградца»
17:04
В Гатчинском районе в ДТП с фурой погибли два человека
16:57
В Колпино иномарка насмерть сбила женщину
14:49
Ладожский мост разведут на два часа для диагностики механизмов
14:42
В Петербурге пройдет бой за пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации
12:26
В Ленобласти автоледи на иномарке сбила 17-летнего велосипедиста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека

В Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Кингисеппского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП на автодороге "Ополье-Нарва" 

Сегодня вечером, 10 июня 2024 года около 17 часов 50 минут на 2-3 километре объездной трассы "Ополье-Нарва", в Кингисеппском районе Ленинградской области водитель автомобиля "Лада"  не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Каравелла».

По предварительным данным, в результате ДТП  пострадали 8 человек. 

Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте. Вторая погибшая - 35-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген Каравелла". 

Троих детей - госпитализировали, двое - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Одному из пострадавших оказываются реанимационные действия. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-04-2024, 12:49
В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»
1-12-2023, 20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
10-06-2024, 16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
10-06-2024, 23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
14-06-2024, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
29-12-2022, 13:13
В Колпинском районе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка

Происшествия на дорогах

0
30
Вчера, 23:20
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека
0
35
Вчера, 23:10
В массовом ДТП на КАД пострадал пассажир «Лады»
0
202
9-07-2024, 14:52
В Невском районе трамвай сбил пенсионерку
0
185
8-07-2024, 17:04
В Гатчинском районе в ДТП с фурой погибли два человека
Наверх