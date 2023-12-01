В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован

Сегодня вечером, 1 декабря 2023 года около 16 часов 10 минут на 128 километре трассы «Кола» 31-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь в направлении Мурманска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Санг Йонг Karon», под управлением 74-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген», а также 44-летняя пассажирка «Санг Йонг», скончались на месте происшествия, водителя автомобиля «Санг Йонг» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.