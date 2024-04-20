В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»

Накануне вечером, 19 апреля 2024 года около 21 часа 30 минут на 94-ом километре трассы «Нарва», на территории Волосовского района Ленинградской области 36-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь от Петербурга в сторону Кингисеппа, не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хонда» под управлением 40-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.