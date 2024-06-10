Сегодня вечером, 10 июня 2024 года около 16 часов 00 минут на 12-ом километре дороги «Осиновая Роща – Магистральная», во Всеволожском районе Ленинградской области 51-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Кио Селтос» не справилась с управлением и выехала но полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 38-летнего мужчины.
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Кио Селтос» скончалась на месте происшествия.
Водитель автомобиля «Тойота Камри» с различными травмами, а также, его пассажирка, неустановленная женщина, в тяжелом состоянии госпитализированы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
Сегодня вечером, 10 июня 2024 года около 16 часов 00 минут на 12-ом километре дороги «Осиновая Роща – Магистральная», во Всеволожском районе Ленинградской области 51-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Кио Селтос» не справилась с управлением и выехала но полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 38-летнего мужчины.
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