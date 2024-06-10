В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека

Сегодня утром, 10 июня 2024 года около 8 часов 20 минут возле дома 27 по улице Ленина в посёлке Шушары 37-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по улице Ленина от 3-Бадаевского проезда в сторону Николаевского проезда, выехал не полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением 51-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель отечественного автомобиля, а также его 61-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 28-летняя пассажирка - в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.