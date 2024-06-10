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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека

В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП в поселке Шушары

Сегодня утром, 10 июня 2024 года около 8 часов 20 минут возле дома 27 по улице Ленина в посёлке Шушары 37-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по улице Ленина от 3-Бадаевского проезда в сторону Николаевского проезда, выехал не полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением 51-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водитель отечественного автомобиля, а также его 61-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 28-летняя пассажирка - в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ДТП
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