В Колпинском районе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка

Накануне вечером около 18 часов 20 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», при выполнении разворота на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Братьев Радченко, в Колпинском районе Петербурга не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора», под управлением водителя, 1989 года рождения.

В результате ДТП, 2-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.