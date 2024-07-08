В Ленобласти автоледи на иномарке сбила 17-летнего велосипедиста

Вечером 6 июля 2024 года около 20 часов 10 минут к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступила информация о том, что на 2 километре трассы "подъезд к деревне Редселя", 40-летняя водитель «Сузуки Витара», двигаясь от Туттари парка в сторону Гатчинского шоссе, совершила наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части 17-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.