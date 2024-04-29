Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 20 часов 30 минут на 65 километре трассы «Зуево - Новая Ладога» вне населённого пункта 57-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» вне пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 33-летнего жителя деревни Глажево.
Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 33-летнего жителя деревни Глажево
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Киришском районе Ленобласти
Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 20 часов 30 минут на 65 километре трассы «Зуево - Новая Ладога» вне населённого пункта 57-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» вне пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 33-летнего жителя деревни Глажево.
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