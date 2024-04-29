В Ленобласти иномарка насмерть сбила 33-летнего жителя деревни Глажево

Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 20 часов 30 минут на 65 километре трассы «Зуево - Новая Ладога» вне населённого пункта 57-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» вне пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 33-летнего жителя деревни Глажево.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.