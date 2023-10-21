На Московском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста

Накануне вечером около 19 часов 50 минут возле дома 185 по Московскому шоссе 31-летний водитель, житель Псковской области, управляя автомобилем «Вольво ХС» и двигаясь по Ленсоветовской дороге от Московского шоссе, совершил наезд на движущегося по проезжей части во встречном направлении 46-летнего велосипедиста - гражданина одного из среднеазиатских государств.

В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Водитель в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 59 раз.

По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.