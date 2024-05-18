На Курляндской улице иномарка сбила 8-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 31 по Курляндской улице в Адмиралтейском районе Петербурга 41-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал», при выезде с дворовой территории на Курляндскую улицу совершил наезд на двигавшегося по тротуару 8-летнего велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.