В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста

Накануне поздним вечером, 24 июня 2024 года около 22 часов 05 минут на 78 километре автодороги «Комсомольское-Приозерк» 21-летняя женщина-водитель «Ауди», перемещаясь в сторону Приозерска, совершила наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, после чего совершила съезд в кювет и врезалась в дерево.

В результате дорожного происшествия велосипедист - неустановленный мужчина, на вид 40 лет, от полученных травм скончался на месте.

Виновница аварии неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.