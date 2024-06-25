Накануне поздним вечером, 24 июня 2024 года около 22 часов 05 минут на 78 километре автодороги «Комсомольское-Приозерк» 21-летняя женщина-водитель «Ауди», перемещаясь в сторону Приозерска, совершила наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, после чего совершила съезд в кювет и врезалась в дерево.
В результате дорожного происшествия велосипедист - неустановленный мужчина, на вид 40 лет, от полученных травм скончался на месте.
Виновница аварии неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приозерского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб велосипедист
Накануне поздним вечером, 24 июня 2024 года около 22 часов 05 минут на 78 километре автодороги «Комсомольское-Приозерк» 21-летняя женщина-водитель «Ауди», перемещаясь в сторону Приозерска, совершила наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, после чего совершила съезд в кювет и врезалась в дерево.
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