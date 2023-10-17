В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

Вчера вечером около 18 часов 35 минут на 55 км Магистральной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области 48-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Мурано» и двигаясь от поселка Матокса в направлении деревни Гарболово, при обгоне совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по левому краю проезжей части, велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист – неустановленный мужчина, на вид 40-50 лет (личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.