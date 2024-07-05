В поселке имени Свердлова дорожный конфликт родственников закончился стрельбой

Накануне вечером, 4 июля 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 15 по Западному проспекту в поселке имени Свердлова, в ходе конфликта между водителями автомобилей «Шкода Рапид», и «Тойота Камри» водитель чешской иномарки несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента из пневматического пистолта, после чего скрылся.

Полицейские установили, что участники конфликта - родственники и являются жителями одного из южных регионов России.

Пострадавшего после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Приняты меры к установлению и задержанию стрелка.