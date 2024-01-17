В Колпино дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического пистолета

Накануне днем, 16 января 2024 года около 11 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация от 44-летнего местного жителя о том, что возле дома 30 по проспекту Ленина его ранили из травматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 11 часов 40 минут пассажир автомобиля «ВАЗ-21113», находясь на проезжей части возле дома 25 по проспекту Ленина, во время дорожного конфликта выстрелил в заявителя из травматического пистолета и уехал.

Потерпевший обратился в травмункт и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание стрелявшего.