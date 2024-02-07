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Питерец.ру » Происшествия » На Дальневосточном проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой из травматического пистолета

На Дальневосточном проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой из травматического пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района разыскивают стрелка в дорожном конфликте на Дальневосточном проспекте

Сегодня ночью, 7 февраля 2024 года около 00 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился 38-летний предприниматель. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что 1 февраля около 00 часов 05 минут, напротив дома 73 литера А по Дальневосточному проспекту неизвестный на автомобиле «Рено Каптюр», во время дорожного конфликта, после сделанного ему замечания о нарушении ПДД, выстрелил в его сторону из травматического пистолета, после чего сел в автомобиль и уехал.
Заявитель с травматическим ушибом плеча обратился в медучреждение и после оказания помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.
Полицейскими приняты меры к розыску участника конфликта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба
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