На Дальневосточном проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой из травматического пистолета

Сегодня ночью, 7 февраля 2024 года около 00 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился 38-летний предприниматель. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что 1 февраля около 00 часов 05 минут, напротив дома 73 литера А по Дальневосточному проспекту неизвестный на автомобиле «Рено Каптюр», во время дорожного конфликта, после сделанного ему замечания о нарушении ПДД, выстрелил в его сторону из травматического пистолета, после чего сел в автомобиль и уехал.

Заявитель с травматическим ушибом плеча обратился в медучреждение и после оказания помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Полицейскими приняты меры к розыску участника конфликта.