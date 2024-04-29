В Петербурге ищут 26-летнего водителя «Мерседеса», стрелявшего из «травмата»

Вчера, 28 апреля 2024 года около 22 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что в результате дорожного конфликта возле дома 271 по Лиговскому проспекту неизвестный водитель автомобиля «Мерседес» выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого стрелка. Им оказался 26-летний петербуржец, проживающий на Сиреневом бульваре.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника конфликта.