Накануне утром, 27 июня 2024 года около 08 часов 45 минут возле дома 5 по Аэродромной улице, в Приморском районе Петербурга 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» (каршеринг) вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на подростка 2008 года рождения, который переходил проезжую часть.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Приморском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил подростка
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором был сбит подросток
Накануне утром, 27 июня 2024 года около 08 часов 45 минут возле дома 5 по Аэродромной улице, в Приморском районе Петербурга 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» (каршеринг) вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на подростка 2008 года рождения, который переходил проезжую часть.
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