В Приморском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил подростка

Накануне утром, 27 июня 2024 года около 08 часов 45 минут возле дома 5 по Аэродромной улице, в Приморском районе Петербурга 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» (каршеринг) вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на подростка 2008 года рождения, который переходил проезжую часть.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.