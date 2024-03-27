Накануне поздним вечером, 26 марта 2024 года около 22 часов 10 минут в Приморском районе Петербурга возле дома 13 по Яхтенной улице 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь от Мебельной улицы, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ученика 9 класса, который пересекал проезжую часть, со слов очевидцев, на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Приморском районе «Лада Ларгус» сбила подростка на пешеходном переходе
0
44
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним в Приморском районе Петербурга
Накануне поздним вечером, 26 марта 2024 года около 22 часов 10 минут в Приморском районе Петербурга возле дома 13 по Яхтенной улице 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь от Мебельной улицы, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ученика 9 класса, который пересекал проезжую часть, со слов очевидцев, на запрещающий сигнал светофора.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"