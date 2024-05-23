В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

Накануне вечером, 22 мая 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 2 по улице 3-я линия 2-й половины, проходящей от Главной улицы в тупик за Репищеву улицу, 33-летняя женщина, управляя «Чери Тиго 7», совершила наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении матери.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.