ента новостей

12:53
В Петербурге задержали управляющего пункта выдачи заказов, подменившего дорогие смартфоны подделками
11:41
В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии
11:37
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
11:35
В Выборге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:27
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
11:19
В Кронштадте дама на иномсарке сбила 11-летнего мальчика
11:14
На Уездном проспекте задержали наркосбытчиков
11:11
На Комендантской площади четверо подростков избили и ограбили сверстника
11:05
В Госдуме пояснили, чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»
09:58
В СПб появится «Гуд Лакк»
09:22
Раскрыта схема легализации мигрантов
23:39
Денис Черейский пополнил состав петербургского волейбольного «Зенита» после того, как ряд игроков покинули клуб
23:09
На чемпионате мира по хоккею определились все пары 1/4 финала: лучше всех проведшие групповой этап шведы сыграют с финнами
18:10
На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой
15:52
Почётными гражданами Петербурга стали сразу три человека
15:26
В Петербурге пройдут соревнования по борьбе «Турнир памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
11:20
На трассе «Роговицы – Калитино» в ДТП погибли два человека
11:13
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мопеде
11:07
На Приморском шоссе «ИЖ» наехал на опору дорожного знака. Водитель умер
10:59
На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:50
В Сосновом Бору поймали подозреваемых в грабеж
09:18
В Петербурге двоих африканцев задержали с крупной партией наркотиков
09:01
Партнерство с Ираном продолжится?
08:37
СПб в топ-3 в сфере научно-технологического развития
19:13
Гандбольный «Зенит» сумел вырвать победу у «Пермских медведей»: победный бросок за 5 секунд до сирены совершил Дмитрий Киселёв
16:03
В Петербурге завершился чемпионат России по спортивному ориентированию
15:57
В Петербурге введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов
15:49
В трех районах Петербурга планируется ограничение дорожного движение
13:40
Музеи, финансируемые из бюджета, должны стать доступнее для посетителей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

0
62
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту наезда на школьника в Приморском районе Петербурга

Накануне вечером, 22 мая 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 2 по улице 3-я линия 2-й половины, проходящей от Главной улицы в тупик за Репищеву улицу, 33-летняя женщина, управляя «Чери Тиго 7», совершила наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении матери.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход подростки дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 11:19
В Кронштадте дама на иномсарке сбила 11-летнего мальчика
5-03-2024, 13:18
В Парголово иномарка сбила 13-летнего подростка
24-04-2024, 13:08
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика
28-02-2024, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
16-05-2024, 17:18
На Старо-Петергофском проспекте иномарка сбила 12-летнего мальчика
6-04-2024, 14:13
В Сестрорецке иномарка сбила 8-летнего мальчика

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 11:27
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
0
55
Сегодня, 11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
0
58
Сегодня, 11:19
В Кронштадте дама на иномсарке сбила 11-летнего мальчика
0
142
Вчера, 11:20
На трассе «Роговицы – Калитино» в ДТП погибли два человека
Наверх