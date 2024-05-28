Накануне днем, 27 мая 2024 года около 14 часов 30 минут возле дома 15 по улице Тверской, в Центральном районе Петербурга 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 9-летнего пешехода, находившегося в сопровождении отца.
В результате дорожного происшествия подростка в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку.
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Тверской улице, в котором пострадал 9-летний пешеход
Накануне днем, 27 мая 2024 года около 14 часов 30 минут возле дома 15 по улице Тверской, в Центральном районе Петербурга 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 9-летнего пешехода, находившегося в сопровождении отца.
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